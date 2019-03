Frente em Defesa da Mulher é lançada durante I Encontro de Vereadoras

Marçal Filho será Coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Mulher

Foi realizado nesta quarta-feira (27) o I Encontro de Vereadoras do Estado de Mato Grosso do Sul. Proposto pelo deputado Marçal Filho (PSDB), o evento teve início com o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Mulher, a qual será coordenada pelo parlamentar. Em seguida, a programação seguiu com três palestras abordando os direitos das mulheres e formas de efetivar a igualdade.

Ao comentar o lançamento da Frente Parlamentar, o deputado Marçal Filho falou sobre o círculo machista na política e também sobre o combate à violência contra a mulher. “Temos exemplo de mulheres pioneiras, como Marisa Serrano, e vocês vereadoras, todas atuando hoje com representatividade no legislativo. Mas ainda há muito o que conquistar, tanto que somos todos deputados homens nessa Casa de Leis”, afirmou o deputado, em menção a Marisa Serrano, conselheira do Tribunal de Contas Estadual e uma das palestrantes convidadas.

Vereadora Neli participou do evento

Sobre a violência doméstica, Marçal destacou a importância da prevenção. “A questão da violência contra a mulher é cultural. A educação infantil deve abordar esse assunto, as crianças precisam aprender, resgatar valores de igualdade. E esse evento é também um convite para que as vereadoras levem essa questão adiante em suas cidades”, disse o deputado.

A vereadora Neli (DEM), de Ponta Porã, é uma das mulheres que participaram do Encontro e falou sobre a relevância da atuação da Frente Parlamentar e de iniciativas como o evento realizado pela ALMS. “Nós mulheres temos a responsabilidade de atuar fortemente pelas políticas públicas em defesa dos nossos direitos. Em Ponta Porã, buscamos trabalhar em projetos pela independência econômica da mulher, pelo seu reconhecimento e respeito na sociedade, e a iniciativa de hoje demonstra que a preocupação é de todos”, disse a vereadora.