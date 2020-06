Frederick Wassef nega a jornal ter ‘escondido’ Queiroz e diz que não é ‘anjo’

O advogado Frederick Wassef, defensor do senador Flávio Bolsonaro - (Foto: Gabriela Biló/Estadão)

Dono da casa onde o ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz foi preso na manhã da quinta, 18, o advogado Frederick Wassef – que defende o senador Flávio Bolsonaro – nega ter ‘escondido’ o ex-PM em seu escritório em Atibaia e também diz não ser o ‘anjo’ mencionado em conversas interceptadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. As afirmações foram feitas neste sábado, 20, em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo.

O defensor do senador Flávio Bolsonaro também afirmou nunca ter trocado mensagens ou telefonado para Queiroz. Ele alega ser vítima de uma armação. “Isso é uma armação para incriminar o presidente”, afirmou à repórter Catia Seabra.

O advogado negou que o ex-assessor parlamentar do filho ’01’ do presidente Jair Bolsonaro tenha passado um ano em seu escritório. Segundo ele, o escritório em Atibaia estava em obras, com os móveis do lado de fora da casa.