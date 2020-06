Fotos: Conheça a casa onde Queiroz estava escondido

Queiroz foi preso hoje de manhã (18) - (Fotos: Polícia Civil de São Paulo)

Imagens da Polícia Civil de São Paulo revelam como é o local em que o ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz teria passado mais de um ano antes de ser preso na manhã desta quinta-feira, 18. Ele foi encontrado em Atibaia, no interior de São Paulo, em um imóvel ligado ao advogado Frederick Wassef, que defende o senador Flávio Bolsonaro. Queiroz está no centro das investigações sobre ‘rachadinhas’ do gabinete do filho 01 do presidente à época em que era deputado estadual no Rio.

Todas as fotos foram cedidas pela Polícia Civil de São Paulo