Fórum reúne servidores e Governo para debate de temas como Reforma da Previdência

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) e Secretaria de Governo e Gestão Estratégica (Segov) realiza na próxima quarta-feira (22) às 8h30 no Auditório do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) mais uma edição do Fórum Dialoga de 2017.

O secretário adjunto da SAD, Édio Viegas, destaca que o Governo do Estado está aberto ao diálogo com as categorias. “O Fórum foi criado exatamente para estabelecer esse diálogo entre Governo do Estado e servidores. Essa reunião atende uma necessidade de aprofundar o debate sobre o tema. Mais uma vez vamos reafirmar que qualquer decisão sobre a reforma da previdência se dará a partir do diálogo com as entidades sindicais e representativas dos servidores” pontuou.

Para o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Eduardo Riedel, as discussões antecedem as medidas necessárias para melhorar o equilíbrio da previdência estadual, que este ano tem previsão de acumular R$ 1,1 bilhão em déficit, na diferença entre o que é arrecadado e o valor pago em benefícios para aposentados e pensionistas.

“Previdência não é do governo e não é do Estado, é dos servidores. Porém temos que ter muita maturidade pra discutir as providências necessárias e não deixar acontecer o que hoje vemos em outros estados, onde o aposentado chega na boca do caixa e não têm dinheiro pra receber porque em algum momento os gestores não foram responsáveis”, enfatiza.

A Proposta de Emenda a Constituição (PEC) 287 que trata da Reforma da Previdência segue em análise pelo Congresso Nacional, porém as principais mudanças como idade, tempo de contribuição, aposentadoria especial, serão decididas em nível federal.

O encontro será às 8h30, no auditório do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), com endereço na Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, Parque dos Poderes.

Fórum Dialoga – Instrumento construído pelo Governo Estadual com objetivo de facilitar a interlocução com os servidores estaduais. Atualmente, é composto por lideranças de 47 entidades de classe representativas das diferentes categorias do funcionalismo.

Veja Também

Comentários