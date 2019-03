Fórum dos servidores pede contrapartida por mudança na carga horária e aposentadoria

Ricardo Bueno subiu à tribuna a convite do deputado Cabo Almi

O representante do Fórum dos Servidores Públicos de Mato Grosso do Sul, Ricardo Bueno, solicitou ao Governo do Estado contrapartida aos servidores devido à alteração de carga horária e ao Programa de Desligamento Voluntário (PDV). Bueno - que subiu à tribuna da Assembleia Legislativa, nesta terça-feira (26), a convite do deputado Cabo Almi (PT) - questionou os efeitos que as medidas podem causar.

“Não temos contrapartida. Precisamos de alimentação. Onde que em duas horas o servidor consegue pegar ônibus e ir almoçar? Não é justo aumentar o horário e o servidor pagar pelo almoço. Ao mesmo tempo em que obriga a voltar as oito horas de trabalho, fecha creche para os filhos dos servidores. Algumas categorias pagam mais de dois auxílios saúde. O auxílio transporte de alguns categorias chega a 2.800 reais. Somos solidários ao Estado, mas queremos discutir a contrapartida”, cobrou.

Para o representante do fórum, as medidas necessitam de debate. “Acredito que não foi feito estudo para o PDV. Foram deixadas brechas para o titular da pasta adequar a mudança da carga horária. O debate não anda acontecendo, já protocolamos seis pedidos para negociar com o Estado. Esperamos que essa Casa faça um diálogo salutar em defesa do servidor”, pontuou.

Em resposta à manifestação, o líder do governo na ALMS, deputado Barbosinha (DEM), afirmou a disposição do governo para negociar. “Aspectos de distorção das propostas devem ser dialogados com o governo. Essa Casa buscará, dentro do senso de justiça, o equilíbrio. Temos que atentar que no período do concurso desses servidores a carga estipulada já era de oito horas e o PDV é voluntário, o servidor tem que aderir se realmente estiver convicto”, reiterou.

O deputado Pedro Kemp (PT) solicitou discussões e estudos aprofundados do impacto das medidas antes que o decreto entre em vigor. “Daqui até lá precisa de debate. Tá faltando essa abertura. As medidas estão precarizando o serviço público e penalizando quem fez concurso. Esse servidor tem que ser valorizado”, finalizou.