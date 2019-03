Força-tarefa da Lava Jato denuncia ex-Transpetro e mais três

A força-tarefa da Lava Jato denunciou o acionista e ex-presidente de empresas do Grupo Estre Wilson Quintella Filho, e também o ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado, o executivo Antonio Kanji Hoshiwaka e o advogado Mauro de Morais, todos investigados na fase de número 59 da operação, pelos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro, em caso envolvendo suposto pagamento de R$ 21,1 milhões em propina. A reportagem não conseguiu contato com a defesa dos citados. O espaço está aberto para as manifestações. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.