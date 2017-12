Fora de disputa, Doria faz afagos a Alckmin, Meirelles e FHC em evento do Lide

Em evento realizado pelo grupo empresarial Lide, o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), fez afagos aos presidenciáveis Geraldo Alckmin (PSDB), governador de São Paulo, e Henrique Meirelles (PSD), ministro da Fazenda, sinalizando mais uma vez que está realmente fora da disputa presidencial de 2018.

"Estamos aqui confiantes de que 2018 será o seu ano, governador", declarou Doria, apadrinhado político de Alckmin. O prefeito de São Paulo disse ainda acreditar no papel do PSDB para ajudar o Brasil a descortinar o seu caminho, que "não é para esquerda ou para direita", e sim para "frente", com uma "política liberal, vitoriosa e transformadora".

Dirigindo-se a Meirelles, Doria elogiou o "bom comando na área econômica", responsável por tirar o Brasil da recessão depois de quatro anos e por "abrir as portas de 2018 para o crescimento, geração de empregos e geração de renda".

O prefeito de São Paulo saudou ainda Fernando Henrique Cardoso, "o único presidente vivo do Brasil que todos que estão aqui têm, de fato, orgulho".