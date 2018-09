Fogaça (MDB) e Paim (PT) seguem à frente na disputa pelo Senado no RS, diz Ibope

A mais recente pesquisa Ibope para a disputa ao Senado no Rio Grande do Sul nas eleições 2018, divulgada nesta sexta-feira, 28, aponta que José Fogaça (MDB) e Paulo Paim (PT) continuam empatados tecnicamente na liderança. Os candidatos oscilaram 2 pontos para cima com relação ao levantamento anterior, divulgado em 22 de setembro. Fogaça tem 33% das intenções de voto e Paim, 32%. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais.

Beto Albuquerque (PSB) também oscilou para cima, indo de 19% para 22%. Em seguida, vem Luis Carlos Heinze (PP), com 11%, também oscilando 3 pontos para cima comparado à pesquisa anterior. Carmen Flores (PSL) tinha 9% e agora está com 8%. Abigail Pereira (PCdoB) foi de 6% para 8%. Ana Varela (Podemos) e Sandra Weber (Solidariedade) permaneceram com 4%.

João Augusto Gomes (PSTU) ficou com os mesmos 2%. Cleber Soares (PCB), Luiz Carlos Machado (DC), Mario Bernd (PPS), Marli Schaule (PSTU), Luiz Delvair (PCO) e Romer Guex (PSOL) apareceram com 1%. Brancos e nulos para a primeira vaga somam 12%, para a segunda vaga, 18% - e 40% não souberam ou não quiseram responder.

Na modalidade espontânea da pesquisa, quando não são apresentados os nomes dos candidatos, Paulo Paim concentrou 15% das intenções de voto, seguido por José Fogaça (10%), Beto Albuquerque (8%), Luis Carlos Heinze (5%), Abigail Pereira (4%) e Carmen Flores (3%). Sandra Weber, Ana Varela, Cleber Soares, João Augusto Gomes, Luiz Carlos Machado e Mario Bernd foram citados, mas não chagaram a pontuar.

O Ibope ouviu 1.806 pessoas entre os dias 24 e 26 de setembro. A pesquisa foi encomendada pelo Grupo RBS e registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o protocolo RS-01316/2018 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-01567/2018.