Flávio Bolsonaro: viagem do pai aos EUA cumpre promessa de campanha

O senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) disse na tarde desta terça-feira (19) que a viagem os Estados Unidos realizada por seu pai, o presidente Jair Bolsonaro, está permitindo a concretização de promessas de campanha. No país norte-americano desde domingo (17), Jair Bolsonaro teve um encontro hoje com o presidente anfitrião Donald Trump.

"A gente tem se aproximado de países que podem ser grandes parceiros comerciais nossos. E ele está cumprindo aquilo que prometeu na campanha de reforçar as relações bilaterais. Temos que reforçar com países que podem agregar muito ao Brasil e resultar em geração de emprego, em melhoria da nossa tecnologia. Acho que está no caminho certo", disse o senador.

Sobre o apoio manifestado por Donald Trump à integração do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Flávio Bolsonaro disse que "é uma sinalização importante da confiança da credibilidade que o Brasil começa a resgatar com o governo Bolsonaro, é uma sinalização pro mundo que o Brasil está alinhado com as pautas que vão gerar desenvolvimento e emprego".

As declarações de Flávio Bolsonaro ocorreram após participar da Convenção da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), que ocorre no Rio de Janeiro conjuntamente com a 31ª Super Rio Expofood, evento do varejo alimentício que reúne cerca de 50 mil profissionais até a próxima quinta-feira (21). Em discurso na convenção, o senador defendeu a reforma da previdência.

"Como disse muito bem o Paulo Guedes, não é pelo governo Bolsonaro. É pelos nossos filhos e netos. Não tem para onde correr. Ou alguém acha que estamos confortáveis em ter que apresentar uma reforma da Previdência dura como precisa ser, antipática como sabemos que ela é? Isso é uma necessidade", afirmou, acrescentando que possíveis mudanças no texto, durante a tramitação no Congresso, fazem parte do processo, mas que os parlamentares estão "amadurecidos".

A 31ª Super Rio Expofood reúne mais de 500 mil expositores, em um dos pavilhões do Riocentro. Segundo dados da Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj), que organiza o evento, o setor supermercadista do Rio de Janeiro faturou, no ano passado, R$ 39,3 bilhões, aumento nominal de 1% em comparação a 2017. No âmbito nacional, o aumento nominal em 2018 foi de 0,7%. “Neste ano, o Rio de Janeiro está ainda um pouco atrás do cenário para o país, mas a estabilidade política do estado nos fez também dar uma pequena alavancada econômica, acertando na confiança do consumidor”, disse Fábio Queiróz, presidente Asserj e vice-presidente da Abras. De acordo com ele, a expectativa para 2019 é gerar mais 5 mil postos de trabalho formais no estado e elevar em 5% o faturamento do setor.

* Colaborou Alana Gandra