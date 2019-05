Cursos do Rede Solidária contribuem para a concretização de sonhos e trazem independência financeira

Campo Grande (MS) – Papel para molde, fita métrica, régua e esquadro de alfaiate, régua de modelar, tesoura, linha, tecidos, revistas, livros … Estes são alguns dos elementos que fazem parte do dia a dia de Fabiano Torino. Um jovem douradense, de 27 anos, que nunca parou para realizar seu grande sonho: “ser um estilista completo”, afirma.

Para isso, sua mais nova conquista foi a conclusão do curso “Costureiro Sob Medida” oferecido durante quatro meses, em 2018, pelo Rede Solidária – programa do Governo do Estado, gerido pela Secretaria de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho, que traz como concepção básica o trabalho articulado, compartilhado e integrado em Rede.

“Ter me capacitado pelo curso do Rede, que descobri pela internet, trouxe muito mais segurança e confiança em investir ainda mais em minha profissão. A qualidade do curso, dos profissionais, das novidades, e a troca de experiência com os colegas fez muita diferença em minha vida. Antes eu terceirizava alguns serviços que, após a capacitação me senti pronto e capaz para executar, o que me trouxe entusiasmo, economia, independência e ótimos resultados”.

Formado em 2015 em “Design de Moda” ele resolveu concluir sua graduação com um desfile de kilts – peça do tipo saia sem bifurcação na altura do joelho, com pregas nas costas, originada no traje tradicional de homens e meninos escoceses – porém com uma pegada brasileira.

O que era para ser apenas um trabalho de faculdade se transformou em um negócio pelo destaque conquistado pela ousadia e visão. Mesmo assim, Torino sentia que faltava mais. E a formação pelo Rede Solidária complementou algumas das lacunas que o deixavam inseguro: “A gente aprende na faculdade, mas na prática é diferente. O que o Rede me proporcionou foi muito mais do que imaginava. Além do material de ensino de graça, os profissionais de qualidade, certificado, formatura… Enfim, o módulo do Empreendedorismo fez eu confiar mais em mim, na minha visão para o que realmente quero para o futuro, também abriu o leque de oportunidades para eu fazer processos que antes tinha dúvidas se seria capaz. Até hoje converso com minha instrutora e com os colegas de curso”, destacou.

No início da carreira, o profissional Torino transformava um simples pedaço de pano em uma peça exclusiva, personalizada e expressiva: “Minhas saias já atravessaram o oceano tenho clientes em Portugal, França, Toronto, Canadá, América Latina. No Brasil de Norte a Sul, tenho clientes personal stylist´s, produtores de moda e DJ´s. O apresentador Fefito do programa Estação Plural, na TV Brasil, já vestiu uma saia minha feita, exclusivamente, para ele. Após o curso ousei em fazer outros tipos de peças e os clientes aumentaram. Valeu muito a pena o curso do Rede. O Governo do Estado já me ajudou e continua ajudando muitas outras pessoas; tudo que contribui para se ter confiança é importante, quando é de graça é melhor ainda, afinal conhecimento nunca é demais”.

Encorajamento

Outro exemplo de que o Rede Solidária contribui para que as pessoas trilhem novos desafios em seus caminhos profissionais é o caso de Ilton Geraldo Carneiro, 54 anos, que após passar pelo Programa se tornou empreendedor na área de alimentação e há aproximadamente seis meses vende em torno de 60 salgados por dia trabalhando somente no período da manhã.

“Eu gosto de inovar e encontrei no Rede amparo, dedicação e preparo dos profissionais que contribuíram para que eu – junto com minha esposa tomássemos a decisão de empreender. Hoje acordamos às três da manhã para o preparo dos salgados e, a partir das 7h30, começamos a vender. Nunca imaginei que seria capaz, nunca tive coragem; a equipe do Rede fez eu acreditar em mim, no meu potencial. Mesmo tendo feito o curso de Mecânico Auto, foi durante o processo de aprendizagem que descobri o que realmente gosto e, agora, tenho planos de me capacitar e melhorar nosso serviço. Sempre fui uma pessoa feliz, contudo, por meio desse trabalho descobri uma enorme satisfação em poder interagir com as pessoas, em poder alegrá-las com o meu trabalho e da minha esposa”.

Em comemoração ao Dia do Trabalhador (1º.5) tanto Torino quanto Carneiro são cases de sucesso de que a crença em si mesmo e a capacitação juntas com a vontade de mudar de vida, de querer um futuro melhor trazem resultados surpreendentes. O Governo do Estado, por meio do Rede Solidária, deseja que não somente neste dia, mas em todos, consiga contribuir para que as pessoas sejam bem sucedidas, pois antes de tudo é essencial se apaixonar pelo seu trabalho e aproveitar as oportunidades para se manter feliz naquilo que faz de melhor.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom).

Fotos: Edemir Rodrigues.