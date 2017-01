Filho de Teori confirma que ministro estava em avião que caiu em Paraty

A assessoria do STF confirmou que o nome do ministro estava na lista de passageiros, mas não soube informar se Teori tinha embarcado.

Um dos filhos do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki, Francisco Zavascki, confirmou pela rede social Facebook que o pai estava no avião que caiu na tarde de hoje (19) em Paraty (RJ). Ainda não há informações oficiais a respeito de sobreviventes do acidente. A presidente do STF, Cármen Lúcia, que estava em Belo Horizonte, retorna neste momento a Brasília.

Acidente

A aeronave decolou às 13h01 do Campo de Marte, em São Paulo, com destino a Paraty, com quatro pessoas a bordo.

O Corpo de Bombeiros informou que o avião caiu no mar, próximo à Ilha Rasa, e está parcialmente submerso.

Na hora do acidente, chovia forte em Paraty e a região estava em estágio de atenção.

Veja Também

Comentários