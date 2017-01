O filho do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki, Francisco Prehn Zavascki, confirmou nesta quinta-feira, 19, em sua conta na rede social Facebook, que o pai está entre os mortos do acidente com o avião de pequeno porte que caiu no mar de Paraty (RJ) no início da tarde desta quinta-feira.

"Caros amigos, acabamos de receber a confirmação de que o pai faleceu! Muito obrigado a todos pela força!", diz ele.

Veja Também

Comentários