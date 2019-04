Fiems alinha parceria com TCE para evento sobre boas práticas de gestão pelos prefeitos

O presidente do TCE/MS, conselheiro Iran Coelho das Neves sendo recebido pelo presidente da Fiems, Sérgio Longen - (Foto: Divulgação)

A convite do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE/MS), a Fiems vai participar do evento “O Tribunal é da Nossa Conta”, que será realizado no próximo dia 26 de abril, no auditório da Escola do Sesi de Três Lagoas. Parceria neste sentido foi alinhada nesta quinta-feira (04/04), durante encontro entre o presidente do TCE/MS, conselheiro Iran Coelho das Neves, o presidente da Fiems, Sérgio Longen, e presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Corrêa, no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande (MS).

Junto ao prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, e na presença dos conselheiros da Corte de Contas e autoridades do Estado, a iniciativa vai debater boas práticas de gestão pública e orientar os prefeitos das 13 cidades que integram a jurisdição do município. Ao longo da programação, serão realizadas oficinas sobre licitações, fiscalização de contratos, auditorias, obras, entre outros temas.



O presidente do TCE/MS, conselheiro Iran Coelho das Neves, presidente da Fiems, empresário Sérgio Longen e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Corrêa

“O Tribunal de Contas está demonstrando uma disposição de ir até o gestor, promovendo este evento de grande importância para os prefeitos tomarem conhecimento das ações de regulação e controle da Corte, então, será um evento essencial, do qual teremos muito orgulho de participar”, disse o presidente da Fiems, Sérgio Longen, após o encontro.

O presidente do TCE/MS, Iran Coelho, afirmou que o evento faz parte de uma série de ações que a Corte de Contas tem realizado para promover uma aproximação com o jurisdicionado. “Viemos para convidar a Fiems a participar do evento e saímos com essa parceria, com a qual o Sesi vai sediar o evento”, ressaltou.

Ele completa que o Tribunal é um aliado do bom gestor e, para demonstrar isso, tem promovido uma série de ações, com eventos como este, em que vai oferecer durante o dia todo oficinas temáticas. “Três Lagoas foi escolhida por uma questão geográfica, tem uma logística para recepcionar um evento deste porte e está no centro da região do Bolsão”, finalizou.