Fiel aos seus: Coronel David volta a defender governo Bolsonaro

Embate com deputado petista aconteceu na sessão desta quarta-feira

Em mais uma sessão realizada na Casa de leis de Mato Grosso do Sul, nesta quarta-feira (8), o deputado estadual Coronel David (PSL) voltou a defender o governo do Presidente da República Jair Bolsonaro (PSL). Na oportunidade, o parlamentar rebateu as críticas do deputado Pedro Kemp (PT) ao Ministro da Educação, Abraham Weintraub, e o remanejamento das verbas para o setor.

Coronel David relembrou que há um tempo atrás, o governo petista, o qual kemp faz parte, protagonizou alguns ajustes no orçamento da educação, quando Lula e Dilma estavam no comando do país. Cortes na própria educação, saúde e vagas em creches, que eram promessas de campanha, também foram citados por David durante o embate.

“Gostaria de lembrar ao senhor, Pedro Kemp, e a todos que, tal qual no governo do Jair Bolsonaro, o governo do PT, também fizeram mudanças e cortes no orçamento. E posso garantir que o governo de Bolsonaro está focado no desenvolvimento e na valorização da educação do país”, finalizou o parlamentar.