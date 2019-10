Festa da padroeira de Aquidauana pode ser incluída no calendário de eventos de MS

Proposta foi apresentada pelo deputado Felipe Orro - Foto: ALMS

O deputado Felipe Orro (PSDB) apresentou, nesta quinta-feira (24), o Projeto de Lei 274/2019 para incluir a Festa de Nossa Senhora Imaculada Conceição - Padroeira de Aquidauana-MS - no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul.

“O Projeto apresentado objetiva atender as inúmeras reivindicações da população do município, além de dar maior notoriedade à célebre e tradicional festa, que acontece em Aquidauana há vários anos”, justificou o parlamentar. O evento é realizado no dia oito de dezembro.

A proposta segue agora para a análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Se o parecer da CCJR for favorável à tramitação do projeto, o documento segue para apreciação dos deputados estaduais durante a Ordem do Dia.