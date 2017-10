Resultado "dialoga com o corporativismo e a impunidade", disse Ferraço - Divulgação

O senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES) criticou nesta quarta-feira, 18, a decisão do Senado Federal de barrar as medidas cautelares impostas ao senador Aécio Neves (PSDB-MG) pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O tucano, que está em viagem oficial em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, afirmou ao Broadcast Político (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado), que o resultado da votação de terça-feira "dialoga com o corporativismo e a impunidade".

"Um deboche", acrescentou o senador em mensagem à reportagem.

Ferraço era um dos tucanos tido como voto certo pela manutenção das medidas restritivas do Supremo. Nos bastidores, Ferraço teria dito que pode ser afastar do mandato em protesto à postura do partido.

A bancada do PSDB é formada por 12 senadores, incluindo Aécio Neves, que até a terça-feira, estava afastado do mandato.

Dos presentes, 10 votaram a favor de Aécio. Apenas Ferraço, que não estava presente, não votou.