'Felizmente Temer começa a responder perante a Justiça, comemora Molon

O líder da oposição na Câmara, deputado Alessandro Molon (PSB-RJ), afirmou que por duas vezes os parlamentares tentaram, na Câmara, que Michel Temer prestasse explicações na Casa. "Mas ele usou a força de seu cargo para impedir que essas denúncias avançassem", disse Molon.

"Felizmente, agora ele começa a responder perante a Justiça. Trata-se do chefe de uma quadrilha, cujos comparsas já foram presos." A prisão do ex-presidente, ocorrida em São Paulo na manhã desta quinta-feira, 21, no âmbito da Operação Lava Jato, deve tumultuar ainda mais o ambiente político do País.