'Feliz é a pátria que tem Forças Armadas para lutar por liberdade e democracia'

O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou em um rápido discurso durante as comemorações do Dia da Vitória, no Rio de Janeiro, que acredita nas Forças Armadas e no povo brasileiro para colocar o Brasil "no lugar que ele merece".

Sem dar detalhes ou citar a polêmica que tem dividido o governo entre militares e apoiadores do guru do governo Olavo de Carvalho, Bolsonaro usou algumas frases de efeito para exemplificar o respeito que tem pelos militares. "Feliz é a pátria que tem as suas Forças Armadas, que tem compromisso de lutar a qualquer preço pela liberdade e democracia", disse durante o discurso de cerca de quatro minutos, incluindo o cumprimento às várias autoridades militares presentes.

Segundo Bolsonaro, a sua intenção é governar o Brasil "pelo exemplo, ao lado de pessoas de bem, que têm na alma o verde amarelo".

Na cerimônia do Dia da Vitória, na qual no Brasil se comemora o fim da 2ª Guerra Mundial, foram entregues 149 medalhas comemorativas a civis e militares que de alguma forma contribuíram para o fim da guerra.

O esquema de segurança foi reforçado, com "snipers" espalhados inclusive em cima das pilastras de um monumento do local, de mais de 30 metros de altura.