Felipe viaja por todo Estado para apoiar convenções municipais do PSDB

Felipe esteve em alguns municípios para a escolha dos novos membros de diretórios peessedebistas no Estado.

A maioria dos diretórios municipais do PSDB no Mato Grosso do Sul definiram no último final de semana, durante convenções do partido, seus novos presidentes. O deputado estadual Felipe Orro reforçou apoio na escolha da nova executiva em Jardim na última sexta-feira (29), onde foi decidido o nome de Thiago Monteiro para conduzir os trabalhos peessedebistas. O prefeito do município, Guilherme Monteiro, revelou sua pré-candidatura ao executivo jardinense. “O PSDB tem candidato a prefeito aqui em Jardim para 2020, isso é fato e o partido não abre mão. Coloco meu nome à disposição”. Nesta segunda-feira (1), Felipe participa da convenção tucana em Coxim, região norte do Estado.

Jardim

Durante pronunciamento na Câmara de Jardim, Felipe reforçou os trabalhos realizados por Guilherme Monteiro frente à Prefeitura ressaltando a reforma do Hospital Municipal que coloca a cidade como polo de Saúde, referência para pacientes de toda região. “As pessoas não vão mais a Campo Grande em busca de ajuda médica, virão para Jardim”, disse Felipe.

Ainda sobre a regionalização da Saúde em Jardim, o deputado reiterou sua frente de trabalho para a implantação de uma clínica de hemodiálise no município, atendendo pacientes de seis cidades da região sudoeste de Mato Grosso do Sul.

“Em função da reforma do hospital, Jardim poderá atender esta microrregião com 105 mil habitantes e atualmente, 62 pacientes portadores da Doença Renal Crônica que precisam realizar o tratamento fora de seu domicílio, muitas vezes, tendo a necessidade de fazer longas viagens para chegarem a uma clínica”, reforça o parlamentar.

No sábado (30), foi à vez de Felipe apoiar a nova executiva tucana em Guia Lopes da Laguna e Bonito.

Terenos

Na manhã de domingo (30), Felipe participou em Terenos da convenção municipal do PSDB que definiu a escolha da nova executiva. O vereador Saci, como é conhecido pela população terenense, foi o escolhido para dirigir os trabalhos na cidade. “O PSDB é um partido forte, pujante e vai ter candidatura própria em Terenos com apoio de todos os partidos da coligação em busca de um melhor avanço e consonância com as demais esferas de poder. Enfim, estaremos buscando mais investimentos aqui. Terenos é uma cidade progressista e precisa de muito auxilio, precisa de muito investimento, tem uma área rural forte que está levando a um grande crescimento e desenvolvimento da região, entrando cada vez mais na rota da agricultura”, afirma Felipe.

O deputado enviou representante para as convenções nos municípios de Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, Sidrolândia, Bela Vista, Caracol, Maracaju, Nioaque e Nova Alvorada do Sul.

Na Capital, o evento está marcado para o dia 14 do próximo mês e a convenção nacional, acontece dia 31 de maio. A realização da convenção estadual ainda não foi anunciada.

Dos 79 diretórios, não há data prevista para os municípios de Antônio João e Corumbá. Em Pedro Gomes, a convenção irá ocorrer no dia 07 de abril.