Felipe reforça convite às servidoras da Assembleia para exames nesta quarta-feira

O ônibus da Cassems chega à Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (23), a partir das 8 horas, levando atendimento de saúde para as servidoras do Parlamento com exames de prevenção aos cânceres de mama e colo do útero. Mais de 75 mulheres estão inscritas e já garantiram sua vaga para as consultas no estacionamento da Casa de Leis, e deverão obedecer à ordem de chegada. Conforme o deputado estadual Felipe Orro, idealizador da ação, a expectativa é conseguir examinar o máximo de mulheres priorizando principalmente àquelas que não dispõem de convênio médico.

“A prevenção é o melhor caminho para a conservação da saúde. Esperamos alcançar o máximo de servidoras e despertar o interesse nelas em manter seus exames preventivos em dia. No futuro quem sabe, reafirmar esta parceria com a Cassems e poder levar o ônibus em lugares ainda não visitados”, reforça o deputado.

A falta de conhecimento ainda é a grande vilã na luta contra a doença. Uma das mensagens propagadas pela Campanha é a de realizar o autoexame. Qualquer alteração nos seios (caroço, corrimento, deformação, coceira) pode ser um indicativo do câncer. Entretanto, a forma mais eficaz de obter o diagnóstico preciso é visitando o médico especialista para a realização da mamografia.

Já o câncer do colo do útero, causado por infecção persistente em decorrência da contaminação com o Papilomavírus Humano (HPV), é facilmente identificado no exame preventivo conhecido como Papanicolau.

Ambas as doenças são graves, mas se identificadas em sua fase inicial, são curáveis na maioria dos casos. Portanto, é fundamental a ida ao médico para a realização periódica dos exames de preventivos.

A ação desta quarta-feira no Parque dos Poderes integra a Campanha Outubro Rosa e conta com as parcerias entre a Assembleia Legislativa, gabinete do deputado estadual Felipe Orro e a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems).