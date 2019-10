Felipe quer apoio do governo para construção do Simted em Porto Murtinho

O deputado estadual Felipe Orro solicitou em indicação ao governador Reinaldo Azambuja e à secretária de Educação, Maria Cecília Amendola da Motta - Foto: ALMS

Representando os trabalhadores educacionais de Porto Murtinho na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Felipe Orro solicitou em indicação ao governador Reinaldo Azambuja e à secretária de Educação, Maria Cecília Amendola da Motta, a construção de uma sede própria adequada ao Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação (Simted).

Felipe explica que por falta de recursos, a construção da sede foi interrompida, entretanto, defendeu os investimentos para a entidade sindical, fundamental na caminhada junto com os profissionais de Educação às novas conquistas, e que contribui principalmente, com o desenvolvimento pedagógico e educacional.

“A construção do Simted de Porto Murtinho está parada por falta de verba e isso atrapalha de certa maneira o andar da entidade que luta pelos nossos educadores e demais profissionais da Educação. Vamos abraçar a causa para que o governador ajude na retomada desta obra”, garante Felipe Orro.

Em ofício encaminhado ao gabinete do deputado, a diretora presidente do Simted, Ana Ramona Diaz de Oliveira, relata a importância da entidade, as dificuldades financeiras que enfrentam para conclusão da sede e ressaltou que esta obra para Porto Murtinho será de grande valia e relevância também, para a classe profissional a qual representa.

“São espaços que podem ser utilizados para as discussões, debates, reflexões e entretenimento para as famílias dos associados. Fora as diversidades de serviços que o Sindicato pode oferecer na área jurídica, da Saúde, do Esporte, do entretenimento, da qualificação profissional, entre outros”, finaliza Ana Ramona.