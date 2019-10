Felipe pede que Estado socorra Saúde de Aquidauana

Em sessão ordinária desta terça-feira (22), o deputado estadual Felipe Orro solicitou em indicação, a aquisição de uma furadeira autoclavável para suprir as demandas do Hospital Regional Doutor Estácio Muniz, localizado em Aquidauana. O equipamento é imprescindível ao departamento de ortopedia deste hospital que é um importante polo de saúde e atende pacientes vindos de Bodoquena, Miranda, Anastácio e Dois Irmãos do Buriti.

“Este aparelho é fundamental para realização de cirurgias ortopédicas e sua falta faz com que o hospital deixe de realizar os procedimentos bem como o devido atendimento aos pacientes que muitas vezes chegam ao Pronto Socorro em estado grave, podendo causar danos irreversíveis a estas pessoas que necessitam da agilidade em seu atendimento”, justifica o deputado.

Felipe encaminhou o pedido para o governador do Estado, Reinaldo Azambuja, com cópia ao secretário de Estado de Saúde, Dr. Geraldo Resende, atendendo os anseios da Saúde aquidauanense, da população e dos profissionais do hospital.

O Hospital Regional de Aquidauana surgiu através da parceria entre fazendeiros da região que implantaram a Associação Aquidauanense de Assistência Hospitalar, entidade beneficente sem fins lucrativos.

Houve a necessidade de modernização nos setores da entidade com o passar dos anos. Após a implantação da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e do departamento de Ortopedia, o Hospital Regional virou referência para a região Sudoeste e do Pantanal, atendendo pacientes do SUS, de convênios ou particulares.