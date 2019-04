Felipe participa da entrega de equipamentos para Saúde de Aquidauana e Anastácio

O deputado estadual Felipe Orro (PSDB) participou nesta quarta-feira (3) da entrega de veículos e equipamentos hospitalares que ficarão à disposição dos municípios de Aquidauana e Anastácio. Ao lado do secretário de Saúde, Geraldo Resende, o parlamentar enalteceu a luta para fortalecer a assistência médica nas cidades do interior de Mato Grosso do Sul, permitindo que a população tenha acesso a esse serviço essencial próximo de suas casas.

Em Anastácio, foi entregue uma van para transporte de pacientes e uma caminhonete Mitsubishi L200, de cabine dupla, para uso exclusivo nas ações de combate ao mosquito ao mosquito Aedes Aegypti no município. Em Aquidauana, outra caminhonete L200 foi colocada à disposição da prefeitura para combater vetores do mosquito da dengue, e equipamentos hospitalares foram entregues no Centro de Especialidades Médicas.

Além disso, a Unidade de Saúde da Família da vila Santa Terezinha foi inaugurada. Felipe Orro destacou a articulação entre gestões que permite a execução de serviços para melhorar a assistência médica prestada à população.

"O governo do Estado tem atuado para melhorar sua rede de atendimento básico de saúde, e prova disso são os investimentos que vemos em Aquidauana e Anastácio. Toda a região busca atendimento aqui e é preciso dispor de uma estrutura eficaz para absorver a demanda", explicou Felipe Orro.

O secretário de Saúde, Geraldo Resende, destacou a atuação de Felipe Orro, que tem apresentado ao Executivo Estadual as demandas do município. "O Felipe (Orro) tem uma presença constante na Secretaria e temos várias tratativas em andamento, como por exemplo a Clínica de Diálise de Jardim. Criar polos no interior para regionalizar a saúde de Mato Grosso do Sul é nossa grande missão".