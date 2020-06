Felipe Orro solicita pavimentação asfáltica da avenida Tarumã, em Bonito

O deputado estadual Felipe Orro (PSDB) apresentou indicação em sessão remota da ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) solicitando viabilização de recursos para realização de obra de pavimentação asfáltica em toda a extensão da avenida Tarumã, no município de Bonito.

Felipe Orro explica que a pavimentação da via é de extrema importância por dar acesso à unidade do 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar do município de Bonito, situada na MS-178. "É essencial que esta avenida esteja com boas condições de trafegabilidade, pois é por ali que vão transitar veículos oficiais para atendimento de ocorrências. A população do bairro também clama pela pavimentação da avenida Tarumã", aponta Orro.

Segundo relatos de moradores do bairro Tarumã, a população sofre bastante por conta da poeira advinda dos trechos não asfaltados da avenida, o que traz gera muitos transtornos. Nos dias de chuva, a via é tomada pela lama e compromete as condições de trafegabilidade.

A indicação do deputado estadual Felipe Orro foi encaminhada à Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), em nome do diretor-presidente Luis Roberto Araújo, e também ao vice-governador Murilo Zauith, titular da Secretaria Estadual de Infraestrutura.