Felipe Orro solicita instalação de hidrantes em escola de Porto Murtinho

O deputado estadual Felipe Orro - Foto: Thiago Gonçalves

O deputado estadual Felipe Orro solicita a instalação de um sistema de hidrante urbano na Escola Municipal Thomaz Laranjeira, em Porto Murtinho, como parte de um trabalho para diminuir a vulnerabilidade de toda comunidade escolar com mecanismos de prevenção aos incêndios. A indicação apresentada na Assembleia Legislativa em sessão desta terça-feira a (16) atende ao pedido do diretor da escola, Júlio Cesar Torres Junior, atento à segurança dos alunos e funcionários.

“Vamos intermediar esta solicitação que chega de Murtinho para a correta instalação do sistema de hidrante, que será de extrema importância para aumentar a segurança dos alunos e funcionários da Thomaz Laranjeira. Vale lembrar que esta escola foi construída onde hoje é uma área central, populosa e cercada por residências, dentre outros prédios públicos. Os hidrantes serão válidos também para a proteção das edificações vizinhas”, explica o deputado.

O projeto de instalação dos hidrantes ficará sob responsabilidade da Sanesul, estando a cargo dos bombeiros a fiscalização se o serviço atende todas as normas de segurança.

Felipe encaminhou o pedido ao diretor-presidente da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato grosso do Sul), Walter Benedito Carneiro Junior, bem como ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, coronel Joilson Alves do Amaral.