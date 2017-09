Felipe Orro solicita espaço de recreações para o bairro BNH, em Bonito

O deputado estadual Felipe Orro (PSDB) apresentou indicação na sessão ordinária desta quinta-feira (28) solicitando a construção de um Parque de Recreações Infantis no bairro BNH, em Bonito (MS).

Em visita a Bonito no início de setembro, Felipe Orro recebeu dos vereadores do município a solicitação da criação de um espaço de lazer para as crianças do bairro BNH. Segundo relato dos moradores, o local não possui área de recreação para crianças, que é de suma importância para o desenvolvimento de suas atividades.

Para o deputado Felipe Orro, "o atendimento da reivindicação propiciará o acesso à recreação, que é um direito de todas as crianças, contribuindo com o processo da aprendizagem e colocando à disposição da comunidade local um ambiente alegre voltado ao lazer".

A indicação apresentada em Plenário foi encaminhada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho.

