Felipe Orro ressalta centenário do ex-prefeito Tico Ribeiro

No ano em que completaria 100 anos (22 de março), o ex-prefeito de Aquidauana, Fernando Luiz Alves Ribeiro, foi homenageado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Na sessão ordinária desta terça-feira (2), o deputado estadual Felipe Orro (PSDB) usou a tribuna para ressaltar o legado deixado por Tico Ribeiro, como era conhecido.

“Enquanto as ruas de Campo Grande não tinham asfalto, Tico Ribeiro pavimentou Aquidauana com lajotas. Também como prefeito, levou rede de esgoto para a cidade. Na época, seu trabalho o credenciou, sendo Aquidauana eleita pela revista O Cruzeiro como a 5ª com maior desenvolvimento do Brasil”, afirmou Orro.

Segundo o deputado, o pioneirismo e a brilhante atuação permitiram que Tico Ribeiro fosse eleito deputado federal e novamente prefeito municipal. “Ele estava à frente se seu tempo. Rendemos homenagem ao centenário deste importante homem que, com dedicação, mudou o perfil de Aquidauana”. Avô de Felipe Orro, Tico Ribeiro faleceu aos 76 anos após complicações respiratórias.