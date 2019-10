Felipe Orro repercute campanha "Outubro Rosa" e importância da prevenção ao câncer

Para o parlamentar, é necessário investimento, entrega de mamógrafos para o diagnóstico, além da divulgação da campanha para que haja prevenção - Foto: Divulgação

O deputado estadual Felipe Orro (PSDB) usou a tribuna na manhã desta terça-feira (01) durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) para divulgar a campanha Outubro Rosa e falar sobre a preocupação com o combate ao câncer de mama e câncer de colo do útero.

De acordo com dados apresentados pelo deputado Felipe Orro, no ano passado foram registrados 830 casos novos de câncer de mama e 70 de colo do útero em Mato Grosso do Sul, sendo que a maioria dos registros é de Campo Grande. Para o parlamentar, é necessário investimento, entrega de mamógrafos para o diagnóstico, além da divulgação da campanha para que haja prevenção.

“Queremos que este mês de outubro seja um mês de celebração à saúde e à vida”, afirmou o deputado, destacando que é possível salvar vidas por meio da prevenção. O objetivo da campanha Outubro Rosa, que acontece no Brasil inteiro, é a conscientização às mulheres e à sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero.

Ação na Casa de Leis

Felipe Orro aproveitou a oportunidade e convidou as servidoras da Casa de Leis a serem atendidas no ônibus da Caixa de Assistência dos Servidores Públicos de Mato Grosso do Sul (Cassems) no dia 23 de outubro, quando a unidade de atendimento itinerante estará à disposição no estacionamento da Casa, das 8 às 13 horas.

Resultado de parceria com a Cassems, a ação para atendimento nas dependências da Casa de Leis no dia 23 faz parte da Campanha Outubro Rosa e é de inciativa do deputado Felipe Orro e contou com apoio de todos os parlamentares. As mulheres poderão realizar, na ocasião, exames de mamografia e prevenção do câncer do colo do útero com total isenção de taxas para servidoras beneficiárias e não beneficiarias do plano de saúde da Cassems.