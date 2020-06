Felipe Orro pede urgência na reforma de ponte no Recanto Nuara, em Terenos

"Contamos com a intervenção rápida do Poder Público para que a reforma da Ponte da Balsa seja realizada com urgência. - (Foto: Divulgação/ Assembleia Legislativa)

O deputado estadual Felipe Orro (PSDB) apresentou indicação em sessão remota realizada nesta terça-feira (23) solicitando urgência na reforma da Ponte da Balsa, sobre o Rio Aquidauana, situada no Recanto Nuara, em Terenos.

De acordo com o parlamentar, "esta reivindicação chegou ao gabinete através de pedidos encaminhados pelos moradores da região do Recanto Nuara. A estrutura da antiga ponte de madeira encontra-se em estado precário, trazendo enorme risco de acidente aos moradores e produtores rurais que por ali transitam diariamente", explica Orro.

O pedido de Felipe Orro é endereçado ao vice-governador Murilo Zauith, que é titular da Secretaria Estadual de Infraestrutura, e também ao diretor-presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, Luis Roberto Martins de Araújo.

"Contamos com a intervenção rápida do Poder Público para que a reforma da Ponte da Balsa seja realizada com urgência. Trata-se de uma estrutura utilizada por veículos que escoam a produção, bem como de transporte escolar, e quem por ali trafega não pode estar exposto a nenhum tipo de risco", finaliza Orro.