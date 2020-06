Felipe Orro pede reativação de Centro de Especialidades Odontológicas em Bonito

O deputado estadual Felipe Orro (PSDB) apresentou indicação em sessão remota da ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) solicitando a reimplantação de Centro de Especialidades Odontológicas na Unidade de Saúde do município de Bonito. As atividades no local foram encerradas após publicação de portaria do Ministério da Saúde e o parlamentar solicita a reativação do serviço.

O parlamentar explica que o pedido reflete demanda da população do município. "As atividades odontológicas foram encerradas e, deste então, a cidade de Bonito está carente de atendimentos desta especialidade. Queremos que o Ministério da Saúde reavalie a portaria que encerrou as atividades do Centro, e pedimos a intermediação do Governo do Estado nessas tratativas", pontua Felipe Orro.

O deputado estadual acrescenta que "o Centro de Especialidades Odontológicas realizava diversos atendimentos de endodontia, exodontia, próteses, bem

como cirurgias, e a sua reabertura é de extrema importância para a cidade de Bonito, proporcionando melhor saúde e qualidade vida aos seus cidadãos", aponta Orro.

A indicação do deputado Felipe Orro foi encaminhada à Secretaria Estadual de Saúde, em nome do secretário Geraldo Resende, e também ao Ministério da Saúde, através do ministro interino Gen. Eduardo Pazuello.