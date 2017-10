Felipe Orro entrega computadores para escola de Rio Negro

Felipe Orro afirmou que está muito satisfeito em ver os computadores chegarem não mãos dos estudantes. - Divulgação

O deputado estadual Felipe Orro entregou computares para Escola Estadual Leontino Alves de Oliveira da cidade de Rio Negro. Os equipamentos são oriundos de uma emenda parlamentar destinada à instituição de ensino quando o atual prefeito, Buda do Lair, exercia o cargo de vereador, que junto à professora de informática Elisângela Maria dos Santos, fizeram a solicitação.

Para a professora a entrega dos equipamentos vai fazer muita diferença na educação dos estudantes, por que os possibilita pesquisar de forma mais segura, além de terem contato, logo cedo, com o mundo digital. “Para nossa escola estes computadores são muito bem-vindos, eles vão melhorar no desempenho de nossos alunos. Fizemos este pedido quando o prefeito Buda era vereador, e hoje colhemos os frutos do trabalho, agradeço ao deputado Felipe Orro, por ter a sensibilidade de nos ajudar nesta aquisição”, falou Elisângela.

O prefeito Buda do Lair destacou a parceria do deputado estadual Felipe Orro com o município, logo que, esta não é a primeira vez que o parlamentar enviar emenda para Rio Negro. “Aqui para a própria escola o Felipe já destinou recursos para uma reforma geral, e agora vem aqui entregar estes computadores que vão dar melhor condições para nossos alunos, e devemos receber uma UTI móvel, isso que chamo de parceria sólida”, disse.

Felipe Orro afirmou que está muito satisfeito em ver os computadores chegarem não mãos dos estudantes. “É com muita alegria que venho aqui para entregar estes computadores, acredito que a educação pode tirar o nosso país desta crise que estamos enfrentando, precisamos forma uma população consciente e estes computadores vão ajudar nesta formação”, finalizou.