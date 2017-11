Felipe orro entrega computadores e aparelhos de ar-condicionado para duas escolas de Anastácio

Para o deputado Felipe Orro, os equipamentos entregues, tantos os computadores, como os aparelhos de ar-condicionado são muito importantes para dar suporte na educação. - divulgação

Com o mandato sempre voltado para a educação, sendo esta a principal forma de construir um país melhor e mais justo, com cidadãos comprometidos com o desenvolvimento da nação, o deputado estadual Felipe Orro, novamente entregou computadores e aparelhos ar-condicionado para as escolas estaduais Romalino Alves Albres e Carlos Drummond de Andrade, na cidade de Anastácio.

Os computadores entregues por meio de emenda parlamentar para a escola Romalino Alves Albres vão melhorar o desempenho escolar de aproximadamente 40 estudantes, que hoje são obrigados dividir as máquinas com outros alunos.

“A chegada destes computadores vai ajuda e muito no aprendizado dos nossos estudantes, até então eles eram obrigados a fazer grupos para que um computador fosse utilizado, a partir de agora esta situação será e muito melhor”, disse a diretora da escola, Elza Aguirre.

Para a professora de informática da escola, Carol Ledur, os novos computadores auxiliarão na pesquisa dos alunos, logo que, eles já vivem conectados à tecnologia o tempo todo. “As aulas de informática são importantes para que os estudantes aprendam a pesquisar”, pontuou.

Para a diretora da escola Carlos Drummond de Andrade, Janete Aparecida Marcondes, os novos aparelhos de ar-condicionado vão dar mais conforto para os estudantes. “Nossa cidade é muito quente, e isso prejudica no aprendizado, as crianças ficam incomodadas e não conseguem se concentrar nas aulas, como a chegadas destes aparelhos da emenda do deputado Felipe Orro, vai melhora muito para todos nós”, agradeceu a profissional.

Os dois pedidos de emenda parlamentar foram encaminhados para o deputado Felipe Orro pelo professor vereador Aldo José, em parceria com as diretoras das duas escolas. “Como professor tenho meu mandato voltado para principalmente voltado para a educação. E a parceria com o deputado Felipe Orro tem sido muito importante para que as melhorias cheguem às escolas e também para a cidade de Anastácio”, declarou.

Para o deputado Felipe Orro, os equipamentos entregues, tantos os computadores, como os aparelhos de ar-condicionado são muito importantes para dar suporte na educação. “Os nossos jovens e adolescentes precisam de escolas com estrutura para que o aprendizado seja pleno, desta forma, formaremos cidadãos de bem”, finalizou.