Felipe libera R$ 240 mil em emendas para Aquidauana, Anastácio e Dois Irmãos do Buriti

Deputado estadual Felipe Orro (PSDB) - (Foto: Alems/Luciana Nassar)

O deputado estadual Felipe Orro anunciou nesta quarta-feira (8), que foi liberado pelo governo do Estado o pagamento de emendas parlamentares de sua autoria no valor de R$ 240 mil, solicitadas em 2019. Os recursos foram destinados aos municípios de Aquidauana, Anastácio e Dois Irmãos do Buriti. São investimentos que reforçam e atendem reivindicações nas áreas da Educação e Saúde, chegando em um momento que as cidades necessitam de apoio financeiro para combater os efeitos negativos na economia causados pela crise do novo coronavírus.

“As emendas se destinam aos custeios prioritários da Educação e Saúde. A prioridade agora é minimizar ou até mesmo reverter os efeitos negativos que à pandemia nos obrigou a passar”, afirma Felipe.

Em Aquidauana foram contempladas quatro escolas estaduais com recursos de R$ 40 mil cada uma: E.E. Cândido Mariano, E.E. Marechal Deodoro, E.E. Coronel José Alves Ribeiro e E.E. Felipe Orro. Já em Anastácio, foi destinado o aporte de R$ 40 mil para a APM (Associação de Pais e Mestres) da Escola Estadual Maria Corrêa Dias.

Entre os objetos solicitados pelos gestores educacionais estão freezer, bebedouros, projetor multimídia, computadores, data show, lousas de vidro, condicionadores de ar e caixa de som com microfone.

Saúde

Outro município contemplado recentemente com emenda parlamentar do deputado foi Dois Irmãos do Buriti, através do Fundo Municipal de Saúde. O montante recebido pela Prefeitura foi R$ 40 mil para à aquisição de um veículo zero km, que atenderá às demandas da Secretaria de Saúde.