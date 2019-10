Felipe Lança campanha e faz apelo para prevenção ao câncer em mulheres

O deputado estadual Felipe Orro fez um apelo aos homens e mulheres, em pronunciamento na Assembleia Legislativa nesta terça-feira (1), para se juntarem na campanha de conscientização e prevenção ao câncer de mama e de colo do útero. “Ano passado, em Mato Grosso do Sul foram diagnosticados 830 novos casos de câncer de mama e 70 de colo do útero. O autoexame e a vacina são os métodos eficientes para garantir a cura”, disse o deputado. O gabinete do deputado lançou oficialmente a campanha de exames preventivos dos cânceres de mama e do colo do útero, em parceria com a Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul) que cede o ônibus da saúde para realização dos exames preventivos de mamografia e do colo do útero às servidoras do Legislativo Estadual.

A pretensão da campanha é atender com o ônibus Cassems 60% das beneficiárias do plano de saúde com isenção de taxa do fator moderador e 40% para as servidoras não beneficiárias com total isenção de taxas. O Ônibus dispõe de sala de exames ginecológicos, de mamografia, consultório médico, centro para pequenas cirurgias, juntamente com equipe médica especializada para diagnosticar, combater e tratar o câncer de colo de útero e de mama - os que mais atingem as mulheres.

“Fizemos uma solicitação ao presidente da Cassems, doutor Ricardo Ayache, para a vinda do Ônibus da Saúde aqui na Assembleia Legislativa. As inscrições poderão ser feitas em todos os gabinetes parlamentares e nos setores administrativos da Casa de Leis e serão atendidas, principalmente as servidoras que não tem acesso ao plano de saúde da Cassems”, explica Felipe.

Dados Câncer

Conforme boletim divulgado pelo Inca (Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva), quase metade dos casos registrados em Mato Grosso do Sul são de mulheres que vivem em Campo Grande sendo que 370 casos de câncer de mama e 30 casos de câncer do colo do útero.

No Brasil são quase 60 mil casos de câncer de mama por ano, sendo que 17 mil mulheres não resistiram à doença. Uma estimativa de quase 30% de mortes devido ao câncer. Já o câncer do colo do útero tem menor incidência, 16.370 novos casos em 2018. Entretanto, a taxa de letalidade é maior: 6.385 mulheres foram a óbito devido à doença no período, ou seja, 40% das enfermas.

Outubro Rosa

Outubro foi escolhido pelas instituições internacionais para concentrar a atenção ao combate ao câncer (mama e colo de útero) que atinge especificamente as mulheres. Se descoberto no início, a cura do câncer é quase certa e o diagnóstico precoce passa a ser determinante na obtenção da cura. As atitudes simples como o autoexame e a visita constante ao médico fazem toda a diferença para prevenir e diagnosticar a doença em sua fase primária.

Em sua fala da tribuna, Felipe fez apelo ao governo para que a equipe melhore a rede pública de Saúde do interior com aparelhos de maior precisão a fim de aumentar os acertos nos diagnósticos precoces da doença. Lembrou que o governo do Estado entregou no interior alguns mamógrafos para a realização dos exames e diagnósticos com maior precisão aos médicos, em relação aos outros tipos de exames.

“Este aparelho é de alto custo, porém, além do número de atendimentos ser satisfatório ele detecta a doença com mais assertividade. Solicitamos ao governo que continue entregando nas regiões polo do Estado mamógrafos para que a população tenha este atendimento”, pontua o deputado.

Vacina HPV

Felipe Orro mencionou sobre a vacina contra o HPV disponível nos serviços de Saúde Pública. A imunização é oferecida para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos e previne complicações do HPV. “O vírus do HPV está associado ao desenvolvimento da doença e ainda é o maior causador do câncer de colo do útero nas mulheres”, atenta o parlamentar.

Serviço: Os atendimentos especializados em oncologia serão no dia 23 de outubro, das 8 às 13 horas, no ônibus da Cassems, que ficará estacionado nas dependências do estacionamento da Casa de Leis. Esta ação é mais uma inciativa do deputado estadual Felipe Orro por intermédio de seu gabinete em parceria com a Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul) e integra a Campanha Outubro Rosa. Serão disponibilizados exames de mamografia e prevenção do câncer do colo do útero com total isenção de taxas para funcionárias beneficiárias e não beneficiarias do plano de saúde da Cassems.