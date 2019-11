Felipe define emendas para escolas de Aquidauana e Anastácio: R$ 600 mil

"A minha luta continua e vocês podem contar comigo”, disse o deputado aos profissionais de Educação - Foto: ALMS

Em reunião com diretores escolares, coordenadores pedagógicos e professores das escolas estaduais de Aquidauana e Anastácio, na noite desta segunda-feira (11), o deputado estadual Felipe Orro definiu as emendas que serão direcionadas para a Educação destes municípios. O valor total será de R$ 600 mil distribuídos entre 15 instituições para a compra de ares condicionados, bebedouros, freezer, reforma de laboratórios, instalação de salas multimídias, de acordo com as necessidades definidas por cada escola. Os ofícios foram entregues ao deputado que dará encaminhamento à destinação dos recursos.

“Nunca fora enviados tantos recursos por emendas parlamentares de uma só vez para a Educação de Aquidauana e Anastácio. A minha luta continua e vocês podem contar comigo”, disse o deputado aos profissionais de Educação.

As escolas relacionadas para a destinação de emendas parlamentares de Anastácio são: Roberto Scaff, Romalino Alves de Albres, Carlos Drumond, Aldeia Guilhermina, Carlos Medeiros e Maria Correa Dias. Em Aquidauana foram selecionadas as escolas: Coronel José Alves Ribeiro, Pastor Reginaldo Miguel Hoyenó’O, Felipe Orro, Marechal Deodoro da Fonseca, Marly Russo Rodrigues, Professor Domingos Veríssimo Marcos, Salustio Areias, Dóris Mendes Trindade e Cândido Mariano.

Uma das escolas contempladas é a Dóris Mendes Trindade (Aquidauana), que acolhe 1.100 alunos e trabalham cerca de 90 profissionais, entre professores e administrativos. Conforme o diretor da instituição, José Ramão Marinho, a importância da atuação parlamentar no envio de recursos é fundamental para a aquisição dos materiais permanentes.

“Nos últimos anos foram 40 mil para compra e instalação dos condicionadores de ar em todas as salas de aula, construção de uma sala de aula, emenda para a nossa fanfarra, aquisição de computadores e agora, a nossa prioridade são os quatro aparelhos de ar condicionado para os laboratórios, além do material esportivo. Felipe tem lembrado sempre de nossa Escola, a comunidade escolar agradece”, garante.

A diretora da Escola Marly Russo Rodrigues, Meire Aparecida Lima do Espírito Santo da Costa, afirma que a presença do deputado Felipe é fundamental dentro de sua gestão. “Aquidauana é uma cidade muito quente, nós atingimos 40 graus em questão de minutos. Para as crianças, a aquisição dos ares condicionados era fundamental e foi através da emenda do Felipe que nós conseguimos adquirir, assim como os computadores e a reforma dos banheiros que eram nossas prioridades”, afirmou Meire da Costa.

Para a diretora da Escola Maria Correa Dias (Anastácio), Maria Aparecida da Silva Ribeiro, o deputado tem dado toda assistência para sua escola e apoio necessário quanto aos investimentos suplementares. “Os recursos que a gente recebe são quase que insuficientes para a manutenção da escola, que dirá adquirir algo novo. O deputado tem dado toda assistência para nossa escola, já estamos com uma emenda quase liberada e lutando por mais recursos”.

A diretora da Cândido Mariano (Aquidauana), Nilda Fátima Moraes, lembra que a primeira emenda parlamentar recebida pela escola foi destinada por Felipe Orro. “A Cândido é uma escola grande, pela primeira vez veio uma emenda pra nós, até então nunca tínhamos recebido. Mesmo o governo nos alicerçando sempre falta. Do Felipe, Ganhamos seis condicionadores de ar e ano que vem, pedimos onze aparelhos para a climatização total da escola”, pontua.

Já o presidente da APM da Escola Indígena Guilhermina da Silva, Cláudio Pereira, destacou a preocupação de Felipe Orro com Anastácio; mesmo quando prefeito de Aquidauana nunca deixou de ajudar a cidade vizinha. “Ele [Felipe Orro] atendia, na medida do possível, os problemas de Anastácio”, revelou.

Participaram da reunião os vereadores Edinho Grance de Aquidauana e Professor Aldo de Anastácio.