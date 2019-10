Felipe concede Título de Cidadão Sul-mato-grossense ao secretário Carlos Alberto de Assis

O deputado estadual Felipe Orro (PSDB) - Foto: Divulgação

A Assembleia Legislativa conferiu na noite desta terça-feira (1), a cidadania sul-mato-grossense a 46 personalidades durante solenidade de entrega do Título de Cidadão Sul-mato-grossense, uma das mais importantes honrarias do Estado. O deputado estadual Felipe Orro concedeu o título ao secretário Especial de Governo, Carlos Alberto de Assis, um dos nomes mais aclamados durante a solenidade que contou com plenário lotado para prestigiar os homenageados.

“Concedi esta importante honraria ao meu amigo Carlos Alberto de Assis, que tem trabalhado efetivamente em projetos relevantes para a economia do Estado, defendendo o turismo sustentável, regionalização da saúde e entre outros investimentos necessários para o fortalecimento das cidades”, comemora Felipe.

Carlos Alberto relembra o dia de sua vinda para o então Mato Grosso Uno, 29 de junho de 1978, em meio ao processo de fundação do Estado de Mato Grosso do Sul.

“Quem diria que aquele garoto cheio de sonhos que chegou por aqui aos 19 anos para ficar dois ou três dias fincaria suas raízes e escreveria uma linda história?”, questionou o secretário.

O secretário ainda afirmou que para ele, trabalhar por Mato Grosso do Sul é motivo de grande orgulho e que o título de cidadão consolida o que já sente há muito tempo, “orgulho de ser sul-mato-grossense”.

“Eu já disse ao deputado Felipe que este dia eu vou levar pra minha vida. Porque era algo muito importante que eu almejada e hoje eu consegui através dos deputados da Assembleia Legislativa, mas principalmente, do meu amigo, deputado felipe orro, que me concedeu esta honraria. A felicidade é imensurável, ela não pode ser medida. Eu tenho uma família de sul-mato-grossenses (mulher e filhos) e faltava eu. Eu sou apaixonado por este Estado”, revela Carlos.

Biografia

Carlos Alberto de Assis nasceu em 1º de março de 1959 em Rosália, interior de São Paulo. Sua formação é em Educação Física. Entretanto, o secretário já foi gerente de banco, presidente da Federação do Tênis do Mato Grosso do Sul entre 1989 e 1994 e vice-presidente da Confederação Brasileira de Tênis entre 1994 e 2004. Também comandou a Fundação Municipal de Esporte de Campo Grande por duas vezes. Era presidente do Esporte Clube Comercial quando o time venceu o campeonato estadual em 2010. Ocupou a presidência do PSDB e fez parte do secretariado em governos municipais e estaduais em seus 40 anos de trabalho em Mato Grosso do Sul. Atualmente ocupa o cargo de Secretário Especial do governo de Reinaldo Azambuja exercendo papel importante nas tomadas de decisões da cúpula do governo.

A cerimônia faz parte da programação dos 40 anos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) e que contou com a presença de autoridades, lideranças políticas e civil. Em seu discurso, o presidente reafirmou a gratidão da sociedade aos 46.