Felipe cobra reforço no policiamento de Miranda e Anastácio

O deputado estadual Felipe Orro (PSDB) solicitou ao secretário estadual de Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, o reforço no efetivo de policiais militares lotados no município de Miranda - região sudoeste de Mato Grosso do Sul. Em indicação apresentada na Sessão Ordinária realizada nesta quinta-feira (28), na Assembleia Legislativa, o parlamentar argumenta que a população cobra ações do Poder Público para aumentar o patrulhamento na cidade.

Atendendo a proposição elaborada pela Câmara Municipal de Miranda, Felipe Orro pontua que "o pedido se faz necessário devido ao aumento das ocorrências atendidas pelo atual efetivo da Polícia Militar na cidade. O quadro de servidores que atendem as demandas de segurança pública da região encontra-se defasado".

Para solucionar o déficit de servidores, Felipe Orro solicita ao chefe da pasta de Segurança Pública "um aumento de cinco policiais militares para atuarem no município de Miranda, que seria ideal para trazer maior qualidade à prestação desse serviço público essencial, além de garantir mais segurança aos moradores da cidade".

Anastácio

Também na área de Segurança Pública, Felipe Orro apresentou pedido solicitando a instalação de uma Base Comunitária de Polícia Militar no bairro residencial Cristo Rei, em Anastácio.

Segundo o parlamentar, "o pedido reflete o clamor por mais segurança dos 3,5 moradores do bairro Cristo Rei. A instalação da Base Comunitária da Polícia Militar trará maior aproximação dos policiais com a comunidade, o que é um facilitador para trazer efetividade do trabalho prestado pela Corporação na cidade". A indicação de Felipe Orro atende a reivindicação emitida pela Câmara Municipal de Anastácio, através de pedido do vereador Marcelo Meireles.