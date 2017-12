Felini destaca importância da extensão para agricultura familiar

Enelvo Felini foi presidente da Agraer - Divulgação

O Dia Nacional da Extensão Rural é comemorado nesta quarta-feira (6/12). Durante a sessão ordinária, o deputado estadual Enelvo Felini (PSDB) usou a tribuna para falar da importância do trabalho extensionista para o homem do campo. Para ele, descobrir e valorizar potenciais produtivos são alguns dos desafios que a extensão rural enfrenta atualmente.

De acordo com o parlamentar, são quase seis mil escritórios regionais administrados pelas Empresas de Assistência Técnica e Extensão Rural, nas 27 unidades do País. “Em 1948, foi fundada em Minas Gerais a primeira empresa brasileira direcionada para a introdução de novas técnicas de agricultura, de incentivo à organização e de aproximação do conhecimento gerado nos centros de ensino e de pesquisa aos produtores rurais. Hoje, em Mato Grosso do Sul, são 360 extensionistas acompanhando as 72 mil famílias do campo”, informou.

Enelvo Felini, que foi presidente da Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), disse que o Governo do Estado tem buscado realizar ações para o desenvolvimento rural e o fortalecimento da agricultura familiar. “Em nosso Estado está sendo promovida a melhoria da renda familiar no meio rural. Neste sentido, o extensionista se soma com seus conhecimentos à vida dessas famílias que contribuem para o crescimento de Mato Grosso do Sul”.