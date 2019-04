Feliciano vê crime de responsabilidade em 'like' de Mourão e pede impeachment

O deputado federal Marco Feliciano (Podemos-SP) protocolou na terça-feira, 16, um pedido de impeachment do vice-presidente Hamilton Mourão. Ele acusa o general de ter tido comportamento indecoroso e vê crime de responsabilidade.

Um dos argumentos colocados no pedido é uma "curtida" (like) da conta de Mourão no Twitter em uma publicação da jornalista Rachel Sheherazade, do SBT. "A denúncia por crime de responsabilidade contra Mourão se deu por comportamento indecoroso em várias ocasiões. Exemplo: na medida em que ele curtiu tweet de Rachel Sheherazade, detonando com o presidente Jair Bolsonaro, o louvando como melhor opção para governar o país."

No Twitter, o deputado chama o pedido de "tiro de alerta". Ele lembra que Dilma Rousseff (PT) foi alvo de vários pedidos de impeachment "antes do derradeiro". A petista foi tirada do poder em 2016.

"Ontem protocolei pedido de impeachment contra o vice-presidente Mourão. Foi um tiro de alerta!", escreveu Marco Feliciano. "Dilma teve 19 pedidos antes do derradeiro. Espero que o General Mourão tenha postura leal com o presidente Jair Bolsonaro. Chega de conspiração, agora é hora de união!"