Feira Estadual da Reforma Agrária pode entrar no Calendário de Eventos de MS

O deputado estadual João Grandão (PT) apresentou na sessão ordinária desta terça-feira (11), Projeto de Lei que inclui no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul a Feira Estadual da Reforma Agrária, realizada, anualmente, no mês de dezembro. A matéria segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

O evento é promovido pela Cooperativa Estadual dos Trabalhadores na Reforma Agrária (Cooperterra) e envolve todos os assentamentos e acampamento da reforma agrária. “Tanto as famílias agricultoras quanto as organizações sociais participam da feira. Mais de 200 pessoas colaboram diretamente nos espaços de comercialização e formação. Indiretamente mais de 29 mil famílias são beneficiadas, por meio do conhecimento e experiências disseminadas pelos participantes da feira”, explicou o deputado.

João Grandão destacou a importância dos assentamentos e da reforma agrária. “A organização da produção das famílias assentadas e do processo de industrialização e comercialização dos produtos vem levando os resultados à mesa dos consumidores. E, com isso, demonstra que, além de ser uma necessidade, a reforma agrária gera resultados econômicos, sociais e ambientais”, afirmou.