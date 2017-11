Federação dos policiais federais elogia nomeação de Segóvia para diretoria-geral

A Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef) elogiou, em nota, a nomeação do delegado Fernando Segóvia ao cargo de diretor-geral da Polícia Federal (PF).

Segundo a entidade, trata-se do nome que reunia mais condições de assumir a função pelos próximos anos, entre os que haviam sido cotados. O texto também ressalta que o novo diretor-geral da PF "tem aprovação de todas as entidades de classe que representam servidores da carreira" e já teria demonstrado interesse em ampliar o debate com os policiais federais.

A nomeação de Segóvia foi oficializada nesta quarta-feira, 8, pelo presidente Michel Temer. Ele substitui Leandro Daiello, que estava no cargo desde 2011.