Fãs do socialismo corrupto celebram soltura de Lula, diz Araújo pelo Twitter

O chanceler Ernesto Araújo pronunciou-se pelo Twitter a respeito da liberação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da prisão em Curitiba (PR). Em dois tuítes publicados em inglês, o ministro das Relações Exteriores do governo Jair Bolsonaro (PSL) disse que a liberação de Lula é motivo de celebração ao redor do mundo para aqueles que apoiam "o socialismo corrupto e a corrupção socialista".

"Fãs do socialismo corrupto e da corrupção socialista ao redor do mundo estão celebrando a soltura de Lula. Muitos 'liberais', 'centristas' e 'social-democratas' estão mostrando suas verdadeiras faces. Cegos pelo politicamente correto, eles ignoram os esforços do nosso governo para a liberdade política e econômica baseada valores conservadores", escreveu Araújo.

Para o chanceler, os que celebram a liberdade de Lula estão alinhados com "marxistas radicais que querem o Brasil e a América Latina sob seu controle criminoso". "Enquanto isso, nossos amigos que sabem do novo papel que o Brasil desempenha pela liberdade e dignidade estão apreensivos. Não se preocupem, nós permaneceremos firmes", tuitou.

O ex-presidente Lula foi solto na tarde de sexta-feira, 8. O petista foi beneficiado pela nova jurisprudência estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) um dia antes de sua soltura. A Corte decidiu que condenados pela Justiça só podem cumprir pena após o trânsito em julgado de seus processos, e não mais após a condenação em segunda instância, como permitia o entendimento anterior. Lula foi preso e condenado no âmbito da operação Lava Jato por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.