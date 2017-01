Falcão: Teori foi homem público exemplar, que dedicou sua vida à busca da Justiça

O presidente Nacional do Partido dos Trabalhadores, Rui Falcão, divulgou nota nesta quinta-feira, 19, na qual lamenta "profundamente a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki", morto em um acidente aéreo.

"Teori Zavascki foi um homem público exemplar, que dedicou sua vida à busca da Justiça. Durante toda sua carreira militou no serviço público. Foi um excepcional professor de Direito e autor de livros fundamentais. Deixará para a posteridade o legado de um magistrado respeitado por sua competência técnica, equilíbrio e ética", escreveu o presidente do PT.

Rui Falcão destacou que Teori em sua trajetória, assumiu cargos relevantes na magistratura nacional, "sendo desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), antes de ser empossado no Supremo Tribunal Federal, em 2012, indicado pela presidenta Dilma Rousseff".

"O PT estende sua solidariedade e pesar aos familiares, amigos e demais ministros do STF pela trágica perda de Teori Zavascki", finalizou.

