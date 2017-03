Fachin: Estou trabalhando nos pedidos de abertura de inquérito enviados pela PGR

No Rio nesta sexta-feira, 24, para participar de uma banca de concurso para professor da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin, relator da Lava Jato, não quis adiantar a data em que serão definidas as aberturas de inquérito pedidas pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot. "Estou trabalhando", desconversou Fachin ao ser abordado pela reportagem na chegada para compor a banca. A agenda é na Procuradoria Geral do Município do Rio.

A expectativa é de que o relator, que recebeu o material há três dias, tome suas decisões na semana que vem. São 83 pedidos de investigação de parlamentares e ministros, baseados na delação premiada de 78 executivos da Odebrecht. Ele também irá deliberar sobre 211 casos de pessoas sem foro privilegiado, que serão enviados a tribunais inferiores, e pedidos de arquivamentos, entre outras providências.

