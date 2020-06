Fábio Trad é o deputado de MS mais bem avaliado pelo povo

O parlamentar Fábio Trad (PSD/MS) é o deputado federal mais bem avaliado pelo povo sul-mato-grossense - Foto: Alex Ferreira

O parlamentar Fábio Trad (PSD/MS) é o deputado federal mais bem avaliado pelo povo sul-mato-grossense, segundo uma pesquisa estimulada divulgada nessa semana pelo Instituto Ranking.



Trad tem a preferência de 14,3% dos cidadãos e cidadãs, à frente dos colegas de bancada que possuem, respectivamente, 11,6%; 7,4%; 6,2%; 5%; 4,2%; 3,1%; e 2,1%.



"Não me surpreende esse resultado, pois em meio a todo esse caos em que o nosso país mergulhou, o deputado Fábio Trad foi o único que não ficou em cima do muro, a ter coragem de se posicionar. E ficou sempre ao lado do povo", disse o médico fisioterapeuta, Herbert Oliveira Martins.



Um total de 45,6% de pessoas não tinham opinião formada ou simplesmente preferiram não responder a pesquisa. O Instituto Ranking entrevistou 1.700 pessoas entre 20 a 26 de maio nos 21 maiores municípios do Mato Grosso do Sul.