Fábio Trad assume cargo como deputado federal em Brasília

Presidente regional do PSD, Antônio Cezar Lacerda Alves, deputado federal Fábio Trad (PSD) e presidente da Executiva Municipal de Campo Grande do PSD, Robison Gatti Vargas. - Divulgação

O advogado Fábio Trad (PSD) tomou posse nesta quarta-feira (20), no cargo de deputado federal em Brasília. Ele assumiu o lugar de Carlos Marun (PMDB), que foi nomeado por temer como ministro da Secretaria de Governo.

Durante entrevista concedida ao Giro Estadual de Notícias, Fábio Trad lembrou os quatro anos no qual exerceu anteriormente a função de deputado federal, com muito trabalho em prol dos municípios do Estado de MS e também em relação às questões federais. Agora, retornando ao Legislativo Federal, o parlamentar disse que está absolutamente sereno e consciente da missão importante de representar Mato Grosso do Sul na Câmara dos Deputados, “nesse momento em que há um descompasso evidente entre as expectativas do povo e o comportamento político dos agentes que o representam”.

Fábio Trad destacou que pretende atender às demandas dos municípios nesse ano que resta, salientando será um ano curto, pelo fato de ter Copa do Mundo, eleições e muitos feriados prolongados em 2018. “Mesmo assim penso que poderei fazer um bom trabalho em defesa dos interesses do Estado e do Brasil”, resume.

O parlamentar ressaltou como um dos principais problemas da atualidade a credibilidade dos homens públicos, que em sua opinião chega a irritar, senão mesmo tangenciar quase que à violência por parte daqueles que querem e têm o direito de serem bem representados por eles. “Há uma crise de natureza moral muito grande no País, em virtude dessa falta de capacidade de representatividade dos homens públicos, gerando um clima de desconfiança por parte da população e, sobretudo, de profunda decepção. E isso não pode comprometer a nossa democracia”, disse, complementando que pretende se esforçar para representar bem um Estado que tem vocação econômica para crescer cada vez mais e como legislativo no âmbito nacional, citando a reforma da lei de licitações que está ultrapassada, o Código Penal e do Processo Penal.

