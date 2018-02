Fábio Trad antecipa voto a favor da Intervenção Federal no Rio de Janeiro com ressalvas

Deputado federal Fábio Trad - Divulgação

Em vídeo gravado em sua página nas redes sociais, o deputado federal Fábio Trad (PSD-MS) antecipou qual será seu posicionamento em sessão extraordinária convocada para esta segunda-feira (19), às 19 horas, quando será votado decreto de Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro.

Assinada na última sexta-feira pelo presidente Michel Temer e já em vigor no Rio, a intervenção aguarda agora autorização do Congresso Nacional.

“Embora seja uma medida de alto risco, e eu tenho as minhas dúvidas a respeito da sua eficácia, votarei a favor em defesa do Rio de Janeiro e do Brasil, até porque o próprio governo fluminense reconheceu sua incompetência de enfrentar a criminalidade”, disse o deputado, que alertou também para o fato de o crime organizado ter escolhido o Estado como alvo, abatendo deliberadamente seus agentes de segurança pública.

“O número de mortes de policiais revela isso! Por esse motivo, a lógica de guerra que mobiliza ideologicamente as forças armadas tem pertinência neste caso. Claro, sempre respeitando os direitos e garantidas individuais de todos”.

O parlamentar disse ainda que o decreto não pode servir de pretexto para o “progressivo sucateamento a que estão submetidas as forças policiais do Rio de Janeiro, constitucionalmente incumbidas de combater a criminalidade” e que é preciso unir forças em prol do fortalecimento das políticas sociais e de Estado, com valorização do servidor público, gestão e combate à corrupção.