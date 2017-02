Exército começa fresagem na Brilhante e aplica recapeamento na quarta

Depois de concluir a primeira etapa do recapeamento na Rua Guia Lopes, as equipes do Exército Brasileiro entraram na Brilhante, onde fazem a fresagem entre a Argemiro Fialho e a rua Salim Maluf, trecho de 650 metros. Esta etapa (que consiste basicamente na retirada do pavimento antigo) deve estar concluída até terça-feira. As equipes dos militares pularam a quadra inicial da Brilhante (da Guia Lopes até a Argemiro Fialho), porque receberá obras de drenagem em abril.

Na Quarta-feira de Cinzas o Exército começa a aplicação do CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) nas três pistas de rolamento à direta. A quarta pista , de 3,5 metros de largura, reservada ao corredor de transporte coletivo (na margem esquerda da via), será recapeada a partir de março, com aplicação do pavimento com polímero, material mais resistente. Uma estação de pré-embarque de ônibus está programada para a esquina com a Rua Círiaco Maymone.

O Exército também deixará para depois o recapeamento nos cruzamentos com a Argemiro Fialho, Círiaco Maymone, Vicente Solaris e Salim Maluf). Antes, será feita a feita a drenagem, serviço que está programado para abril, quando não chove tanto como agora.

Segundo engenheiros da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, a construção de bocas de lobo, caixas de passagem e poços de visita, como exigirá interdições pontuais do trânsito, deve ser executada de forma contínua, para ser concluída o mais rápido possível.

Obras começaram dia 13

As obras de requalificação dos 12,3 quilômetros de vias que integram o corredor sudoeste do transporte coletivo começaram no último dia 13. Estão sendo executadas pelo Exército em parceria com a prefeitura.

O investimento previsto é de R$ 24 milhões, abrangendo, além da Guia Lopes, a Rua Brilhante, duas pistas da avenida Gunter Hans (até o terminal Aero Rancho) e a Avenida Bandeirantes. Haverá um sistema de semaforização para garantir maior fluidez à passagem dos ônibus e a implantação de 16 estações de pré-embarque, no corredor exclusivo. Na Guia Lopes haverá uma estação; na Brilhante quatro; na Avenida Gunter Hans, mais quatro, e outras sete na Avenida Bandeirantes.

