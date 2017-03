Exército Brasileiro faz encomenda de R$ 36,5 milhões à Saab

A companhia sueca Saab, do setor aeroespacial de defesa e segurança, informou nesta segunda-feira, 6, que assinou um contrato com o Exército Brasileiro para o fornecimento do Sistema Míssil de Baixa Altura Telecomandado RBS 70. A encomenda tem um valor total aproximado de 105 milhões de coroas suecas (R$ 36,5 milhões) e as entregas irão ocorrer entre este ano e 2018.

Segundo a Saab, "o sistema RBS 70 está hoje em serviço no Exército Brasileiro e fez parte do esquema de segurança dos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro". O contrato assinado inclui postos de tiro, equipamentos de visão noturna, simuladores de treinamento, camuflagem multiespectral para o RBS 70 e equipamentos de testes e manutenção.

"Com essa encomenda, o Exército Brasileiro continua a melhorar sua capacidade de defesa aérea. O sistema desempenhou um papel muito importante na proteção dos Jogos Olímpicos de 2016, dando suporte não apenas à segurança dos jogos, mas também a infraestrutura estratégica", disse Stefan Öberg, chefe da unidade de negócios Missile Systems da área Dynamics da Saab.

