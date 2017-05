Executiva do PT diz que gravações 'desmascaram' grupo que liderou impeachment

Em nota divulgada na tarde desta quinta-feira, 18, a Comissão Executiva Nacional do PT afirma que as recentes denúncias envolvendo o presidente Michel Temer (PMDB) e o senador Aécio Neves (PSDB-MG), a partir de gravações feitas pelo dono da JBS, Joesley Batista, "desmascaram em definitivo" o grupo que encabeçou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), chamado pelo partido de "bloco golpista".

"Provas materiais, irrefutáveis, comprovam a natureza corrupta da coalizão de forças que se apossou do poder e vem impondo ao País uma agenda de 'reformas' antipopulares, antinacionais e antidemocráticas", afirma a Comissão na nota. De acordo com o PT, o governo Temer recorreu às "mais nefastas práticas fisiológicas" para implementar as reformas propostas pela gestão, como oferta de propinas e "malversação" de recursos públicos. Tais medidas, afirma a nota, foram adotadas para "atender às demandas do mercado e pagar a fatura ao grande capital que o colocou na Presidência".

Por fim, a Executiva Nacional do PT pede que a militância se engaje em mobilizações marcadas para o próximo domingo, 21 de maio, e afirma que quaisquer tentativas de impor soluções sem a realização de novas eleições representará a continuidade do "golpe contra a democracia". "O País somente poderá superar a atual crise com o imediato afastamento de Michel Temer, a retirada das "reformas" antissociais e a convocação de eleições diretas já."

Veja Também

Comentários